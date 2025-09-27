KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta Yeni Yaklaşım Zamanı

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM'de federal temelli müzakerelerin başarısızlığını vurgulayarak sahadaki gerçeklere dayalı yeni bir yaklaşım çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 03:23
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 03:23
BM Genel Merkezi'nde yapılan görüşme ve mesajlar

Birleşmiş Milletler (BM) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM'de yaptığı açıklamada, elli yılı aşkın süredir süren federal temelli müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığını belirterek, Kıbrıs'ta çözüm için saha gerçeklerini dikkate alan yeni bir yaklaşımın zamanının geldiğini söyledi.

Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından, görüşmenin yapıcı ve samimi geçtiğini ifade etti. Tatar, bu yılki toplantıların BM 80. Genel Kurul çerçevesindeki en kritik oturumlardan biri olduğunu vurguladı.

Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk halkının Orta Doğu'daki gelişmeleri ve özellikle İsrail'in Filistin'de işlediği fiiller karşısında derin endişe ve üzüntü duyduğunu söyledi. Ayrıca Filistin Devleti'nin resmen tanınması ve iki devletli çözümü destekleyen kararları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, BM Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında KKTC'yi destekleme ve Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı tecride son verilmesi çağrısı için teşekkür etti.

Tatar, mart ve temmuz aylarında Kıbrıs Rum tarafı ile yapılan görüşmelerde iki taraf arasında güven inşa edilmesi ve yeni girişimlerde bulunulması konusunda anlaşmaya varıldığını kaydederek, BM Genel Sekreterinin himayesinde bugün yapılacak üçlü toplantıya iyi niyet ve iyimserlikle yaklaştığını söyledi.

Tatar, görüşmelerin yeni sınır geçişleri, ara bağlantısallık ile elektrik ve su gibi alanlarda somut ilerleme sağlamasını umduğunu belirtti. Bu adımların günlük yaşamı iyileştireceğini ve ada genelinde halklar arası iletişimi güçlendireceğini ifade etti. Temel mesajının, Kıbrıs'taki iki halkın acilen kültürel bir işbirliği yaratması gerektiği olduğunu söyledi.

Tatar, elli yılı aşkın süredir federal temelli müzakerelerin tümünün başarısızlıkla sonuçlandığını yineleyerek, sahadaki gerçekleri dikkate alan yeni bir yaklaşımın şart olduğunu vurguladı.

Kıbrıs adasında her birinin kendi demokratik kurumlarına, kimliğine ve özlemlerine sahip iki halk bulunduğuna dikkat çeken Tatar, herhangi bir çözümün sürdürülebilir olabilmesi için egemen eşitliğimize ve uluslararası statümüze dayalı olması gerektiğini belirtti. İki taraf arasında özellikle bireysel ticaret, halk sağlığı, çevre ve kaynak yönetimi alanlarında işbirliğinin ortak öncelik haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Tatar, iklim değişikliği, salgınlar ve enerji güvenliği gibi zorlukların siyasi bir çözüme ulaşılana kadar işbirliğini zorunlu kıldığını aktardı. Ada'da eşitlik, onur ve karşılıklı saygı temelinde etkileşimi teşvik eden yapıcı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu sözlerine ekledi.

