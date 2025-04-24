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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, YÖK Başkanı Özvar'ı Ağırladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, YÖK Başkanı Özvar ile üniversitelerin uluslararası başarıları ve nitelikleri üzerine önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 20:26
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 20:26
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, YÖK Başkanı Özvar'ı Ağırladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, YÖK Başkanı Özvar'ı Ağırladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile bir araya geldi. Özvar, resmi ziyarette bulunduğu KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışının yapılması beklenen KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleşen kabulde Tatar, yüksek öğrenimin ülkede lokomotif sektörlerden biri olduğunu vurguladı.

Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve çocuklarını KKTC’ye gönderen Türk ailelerine teşekkür ederek, “Zaman zaman sıkıntılar yaşamış olsa da buradaki üniversitelerimizin sahipleri, yöneticileri ve öğretmenleri ile bir sektör oluşmuştur. Bu üniversitelerimizden yıllar içinde yüz binlerce mezun olmuştur.” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ta 144 farklı ülkeden uluslararası öğrenci bulunduğunu aktaran Tatar, bu başarıya rağmen ülkenin siyasi sorunlarının devam ettiğini kaydetti. Yıllarca üniversite sektörüne büyük yatırımlar yapıldığını anlatan Tatar, “Üniversitelerdeki eksikliklerin giderilmesi ve sürdürülebilir programların geliştirilmesi için YÖK'ün yönlendirmesi son derece önemlidir.” ifadelerini kullandı.

Tatar, “Üniversitelerimizin niteliğinin artması, KKTC'nin uluslararası alanda tanınmasına büyük katkı sağlayacaktır.” şeklinde konuşarak, Özvar ve heyetine ziyaretleri için teşekkür etti.

YÖK Başkanı Özvar'dan Önemli Mesajlar

YÖK Başkanı Özvar, henüz resmi açılışı gerçekleşmeyen Cumhurbaşkanı Yerleşkesi'nde Tatar'a teşekkür ederek, “KKTC’deki üniversitelerin uluslararası görünürlüğü ile Türk üniversiteleri için önemsediğimiz kadar önem veriyoruz.” dedi.

Görüşmelerin ardından Tatar, YÖK heyetiyle de bir görüşme gerçekleştirdi. Bu buluşmalar, KKTC ve Türkiye arasındaki yükseköğretim alanındaki ilişkilerin güçlenmesine yönelik önemli adımlar olarak değerlendirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ı kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'ı kabul etti.

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