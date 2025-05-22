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KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Diyarbakır Valiliği'nde yaptığı açıklamada, terörsüz Türkiye'nin ekonomik ve kültürel katkılarına dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 19:24
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 19:24
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler Diyarbakır'da Terörsüz Türkiye Vurgusu Yaptı

Öztürkler, Terörsüz Türkiye'nin Faydalarını Anlattı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Diyarbakır Valiliği'ni ziyaret ederek önemli açıklamalarda bulundu. Öztürkler, "'Terörsüz Türkiye'nin sadece bu bölgeye değil, tüm çevreye de hem ekonomik hem kültürel hem de gelişme noktasında çok ciddi katkıları olacaktır" dedi.

Vali Zorluoğlu ile Görüşme

Vali Murat Zorluoğlu tarafından karşılanan Öztürkler, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra, makamında Vali ile bir süre görüştü. Basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın terörsüz Türkiye sürecine yönelik attığı adımların Güneydoğu Anadolu'daki yansımalarının olumlu olduğunu ifade etti.

Öztürkler, "Bu büyük vizyondan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve hükümetine teşekkürü borç bilirim" diyerek, sürecin bölgeye sağlayacağı katkıların altını çizdi.

Türk Devletleri Zirvesine Değinildi

Öztürkler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yer almasının önemine vurgu yaptı. Erdoğan'ın, aile fotoğrafında KKTC’nin de bulunması gerektiğine dair yaptığı açıklamaların kendilerine büyük bir moral kaynağı olduğunu belirtti.

Macaristan'da Erdoğan'ın bu mesajı vermesinin, KKTC'de sevinçle karşılandığını kaydeden Öztürkler, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağların sarsılmasına ve koparılmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Misafirperverlik İçin Teşekkür

Öztürkler, Vali Zorluoğlu'na misafirperverliği için heyeti adına teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendiğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler (sağda)...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler (sağda), beraberindeki heyetle Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Öztürkler, Vali Murat Zorluoğlu (solda) tarafından karşılandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler (sağda)...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler (sağda), beraberindeki heyetle Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Öztürkler, Vali Murat Zorluoğlu (solda) tarafından karşılandı.

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