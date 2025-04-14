KKTC'de 16. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi Gerçekleşti

16. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi KKTC'de Yapıldı

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) tarafından düzenlenen 16. Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirildi. Kongre, Girne'deki bir otelde, tıp ve akademi dünyasından 196 katılımcının bulunduğu, 311 poster ve 96 sözlü bildiri sunumlarıyla zengin bir içerik sundu.

Başkan Prof. Dr. Uğur Selek'in Açıklamaları

Kongre Başkanı Prof. Dr. Uğur Selek, basın toplantısında yaptığı konuşmada, bu yıl kongrenin ana temasının "Hedeflenmiş ve İmmün Tedaviler Çağında Radyoterapinin Yeri" olduğunu belirtti. Selek, kanserin dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayarak, multidisipliner yaklaşımın kanserle mücadeledeki önemine dikkat çekti. Radyasyon onkolojisinin, tedavi sürecinde vazgeçilmez bir branş olduğunu kaydetti.Selek ayrıca, "Gelişen teknoloji ve bilimsel veriler ışığında, kişiye özel tedavi yöntemlerinin daha yaygın hale geldiğini görüyoruz. Radyoterapi, bu süreçte ekonomik ve etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor," dedi.

Kanser Vakalarındaki Artış ve Yeni Teknolojiler

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Banu Atalar, kanserle mücadelede sadece teknolojik yeniliklerin değil, zaman yönetimi ve hasta konforunun da önemli olduğunu ifade etti. 2024 Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, dünya genelinde her yıl 20 milyondan fazla insan kanser tanısı alıyor. Türkiye’de ise genç bireylerde bazı kanser türlerinin sıklığının arttığını vurguladı.

Yapay Zeka ve Kişiselleştirilmiş Tedavi Planları

Atalar, yapay zekanın hastanelerdeki rolüne de değinerek, "Yapay zeka ile radyoterapi planlamaları dakikalar içinde yapılabiliyor. Her hasta için kişiselleştirilmiş tedavi planları oluşturuluyor," ifadesini kullandı.

HPV Aşılarının Önemi

Kongre Genel Sekreteri Prof. Dr. Melis Gültekin, rahim ağzı kanserinin önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirterek HPV aşılarının koruyucu etkisini vurguladı. HPV aşıları ile diğer kanser türlerinden korunmanın mümkün olduğunu söyledi.

Meme Kanserinde Erken Tanı

TROD Seçilmiş Başkanı Prof. Dr. İlknur Bilkay Görken, meme kanserinde erken tanının hayati öneme sahip olduğunu belirterek, kadınlara düzenli meme muayenesi yapmaları ve mamografi çektirmeleri gerektiğini hatırlattı.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) tarafından iki yılda bir düzenlenen Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapıldı.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) tarafından iki yılda bir düzenlenen Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi (UROK), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yapıldı.