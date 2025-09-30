KKTC'de 19 Ekim Seçiminde Seçmen Sayısı 218 bin 313 Olarak Açıklandı

KKTC YSK, 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda 218 bin 313 seçmenin oy kullanacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 00:48
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 00:48
KKTC'de 19 Ekim Seçiminde Seçmen Sayısı 218 bin 313 Olarak Açıklandı

KKTC'de 19 Ekim Seçiminde Seçmen Sayısı 218 bin 313 Olarak Açıklandı

YSK askı işlemlerinin tamamlandığını duyurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısı 218 bin 313 olarak belirlendi.

Açıklamada, sandık seçmen listelerinin askı işlemlerinin tamamlandığı ve seçimde 8 aday'ın yarışacağı kaydedildi.

Seçmenler, hangi sandıkta oy kullanacaklarını YSK'nin internet sitesine girerek öğrenebilecek.

İLGİLİ HABERLER

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AB Konseyi Başkanı Costa'dan çağrı: Trump'ın Gazze barış planı değerlendirsin
2
Erdoğan: Türkiye adil ve kalıcı barış için sürece katkı verecek
3
14 Kongre Üyesi Trump Yönetimine: Küresel Sumud Filosu Korunmalı
4
Uşak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kişi Tutuklandı
5
Atasever: IAC 2026 ile TEKNOFEST'te 'Uzay Vatan' Doğabilir
6
Almanya: Wadephul'den Trump'ın Gazze Planına 'Eşsiz Fırsat' Çağrısı
7
Erdoğan'dan Trump'a Takdir: Gazze'de Ateşkes İçin Liderlik Vurgusu

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar

E-Sınav Sertifikalı Öğretmenlere Aralık’ta 35.520 TL — MEB Şartları

29 Eylül'e Dikkat: OGM 45 İlde 262 Daimi İşçi Alıyor

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı