KKTC'de 19 Ekim Seçiminde Seçmen Sayısı 218 bin 313 Olarak Açıklandı

YSK askı işlemlerinin tamamlandığını duyurdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda oy kullanma hakkına sahip seçmen sayısı 218 bin 313 olarak belirlendi.

Açıklamada, sandık seçmen listelerinin askı işlemlerinin tamamlandığı ve seçimde 8 aday'ın yarışacağı kaydedildi.

Seçmenler, hangi sandıkta oy kullanacaklarını YSK'nin internet sitesine girerek öğrenebilecek.