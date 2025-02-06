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KKTC'de 'Asrın Felaketi'ne Anma Töreni: Şampiyon Melekler Unutulmadı

Kuzey Kıbrıs'ta 'Şampiyon Melekler' anıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, depremin halk üzerindeki etkisini vurguladı.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 15:54
KKTC'de 'Asrın Felaketi'ne Anma Töreni: Şampiyon Melekler Unutulmadı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi. Törende, özellikle Adıyaman'daki İsias Otel'de yaşamını yitiren ve 'Şampiyon Melekler' olarak tanınan Türk Maarif Koleji voleybol takımı öğrencileri, öğretmen ve velileri unutulmadı.

Anma etkinliği, Gazimağusa kentindeki mezarlıkta gerçekleştirildi ve saygı duruşu ile İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, askeri ve sivil erkanın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Açıklamaları

Tören sırasında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 6 Şubat depremlerinin 'şampiyon melekler'i kaybetmenin Kıbrıs Türk halkı için büyük bir dram olduğunu belirtti. Tatar, "Bu acı 2 yıldır yüreklerimizi parçaladı. 'Şampiyon Melekler' kalbimizin en müstesna yerinde yaşayacak. Öylesine bir acı ki ne unutulur ne unutacağız," şeklinde duygularını ifade etti.

Tatar, milli mücadele döneminden sonra 'Şampiyon Melekler' sayesinde halkın yeniden tek yürek olduğunu ve onların anısının yaşatılması için yapılan çalışmaların Kıbrıs Türkü'nü birleştirdiğini vurguladı.

Törenin Devamı ve Diğer Anma Etkinlikleri

Tören, konuşmaların ardından şehitler için dualar edilmesi ve kabirlere çiçek bırakılması ile sona erdi. Ayrıca, 'Şampiyon Melekler' ile depremde hayatını kaybedenler için Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı'nda da bir anma töreni gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler, Kuzey Kıbrıs Türk...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) törenle anıldı. Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatlarını kaybeden ve ülkelerinde "Şampiyon Melekler" olarak adlandırılan Türk Maarif Koleji erkek ve kız voleybol takımı öğrencileri, öğretmen ve velilerin kabirlerinin bulunduğu Gazimağusa kentindeki mezarlıkta anma töreni düzenlendi. Törende, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler, Kuzey Kıbrıs Türk...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) törenle anıldı. Adıyaman'daki İsias Otel'de hayatlarını kaybeden ve ülkelerinde "Şampiyon Melekler" olarak adlandırılan Türk Maarif Koleji erkek ve kız voleybol takımı öğrencileri, öğretmen ve velilerin kabirlerinin bulunduğu Gazimağusa kentindeki mezarlıkta anma töreni düzenlendi. Törende, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

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