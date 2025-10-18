KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi Yarın: 218 bin 313 Seçmen

KKTC'de Cumhurbaşkanı Seçimi yarın gerçekleştiriliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşları yarın cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda sandık başına gidecek. Ülkede kayıtlı 218 bin 313 seçmen oy kullanacak.

Adaylar

Oy pusulasında yer alan 8 aday arasından seçmenler yeni cumhurbaşkanını belirleyecek. Mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bağımsız aday olarak yarışırken, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman partisi adına seçime katılıyor. Diğer adaylar ise bağımsızlar Hüseyin Gürlek, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ, Ahmet Boran ve İbrahim Yazıcı ile Kıbrıs Sosyalist Partisi adayı Osman Zorba'dır.

Seçim usulü

Seçimin ilk turunda bir adayın yüzde 50+1 (salt çoğunluk) oyu alması halinde doğrudan cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamazsa, en çok oyu alan ilk iki aday 7 gün içinde yapılacak ikinci tura katılacak. İkinci turda en yüksek oyu alan aday cumhurbaşkanı olacak.

Kampanya ve yasak

Adaylar, bugün seçim yasaklarının başlayacağı 18.00'e kadar kampanyalarını sürdürebilecek.

KKTC'de geçmiş cumhurbaşkanı seçimleri

KKTC'de cumhurbaşkanı her 5 yılda bir halk tarafından seçiliyor ve görev süresiyle ilgili dönem kısıtlaması bulunmuyor. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 1985-2005 döneminde bağımsız olarak ülkeyi yönetti. Denktaş, 2000'de Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayı Derviş Eroğlu'nun adaylıktan çekilmesi sonucunda aday sayısının 1'e inmesiyle yeniden seçildi; 2005 seçiminde aday olmadı.

2005 seçiminde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) adayı Mehmet Ali Talat yüzde 55,59 oy oranıyla KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı oldu. 2010'da UBP adayı Derviş Eroğlu yüzde 50,35 oy ile 3. Cumhurbaşkanı seçildi. 2015 seçimlerinde Mustafa Akıncı 4. Cumhurbaşkanı olurken, 2020'de mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 5. Cumhurbaşkanı olarak göreve geldi.

