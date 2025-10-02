KKTC'de Lefkoşa'da Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Protestosu

KKTC'de Kıbrıs Filistin İnisiyatifi, Lefkoşa Eski Terminal'de toplanarak İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti ve BM temsilciliğine mektup iletti.

Yayın Tarihi: 02.10.2025 00:01
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 00:39
KKTC'de Lefkoşa'da Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Protestosu

KKTC'de Lefkoşa'da Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Protestosu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Filistin İnisiyatifi üyeleri ve vatandaşlar, başkent Lefkoşa'daki Eski Terminal'de toplandı.

Eylemciler, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etti. Marşlar ve sloganlar eşliğinde İsrail yönetimi kınandı; saldırının hem uluslararası hukuka aykırı olduğu hem de insanlığa karşı suç oluşturduğu vurgulandı.

Eylemdeki talepler ve girişimler

Protestocular, İsrail'e yönelik adımlar atılmasını talep eden mektubu Birleşmiş Milletler'in KKTC'deki temsilciliği'ne iletti. Katılımcılar, uluslararası kamuoyuna İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım ve insanlığa karşı suçlar karşısında sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Filistin İnisiyatifi, başkent Lefkoşa'da...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Filistin İnisiyatifi, başkent Lefkoşa'da, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısını protesto etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Filistin İnisiyatifi, başkent Lefkoşa'da...

İLGİLİ HABERLER

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Can Holding soruşturmasında Atilla Ciner ve Gökhan Şen için tutuklama talebi
2
Berlin'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Gösterisi: 300 Kişi Protestoda
3
Samsun ve Çorum'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı Protesto Edildi
4
Kurtulmuş: İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na Saldırısı 'Uluslararası Hukuk İhlali'
5
Adalah'dan İsrail'e Çağrı: Küresel Sumud Filosu'na Yasadışı El Koyma Durdurulsun
6
İspanya Dışişleri, Küresel Sumud Filosu için daimi izleme birimi kurdu
7
Dışişleri Bakanlığı: Küresel Sumud Filosu'na İsrail Saldırısı 'Terör Eylemi'

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin