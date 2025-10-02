KKTC'de Lefkoşa'da Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Protestosu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Filistin İnisiyatifi üyeleri ve vatandaşlar, başkent Lefkoşa'daki Eski Terminal'de toplandı.

Eylemciler, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısını protesto etti. Marşlar ve sloganlar eşliğinde İsrail yönetimi kınandı; saldırının hem uluslararası hukuka aykırı olduğu hem de insanlığa karşı suç oluşturduğu vurgulandı.

Eylemdeki talepler ve girişimler

Protestocular, İsrail'e yönelik adımlar atılmasını talep eden mektubu Birleşmiş Milletler'in KKTC'deki temsilciliği'ne iletti. Katılımcılar, uluslararası kamuoyuna İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım ve insanlığa karşı suçlar karşısında sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemileri yasa dışı şekilde ele geçirmeye başlamıştı.

