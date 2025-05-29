DOLAR
39,21 -0,33%
EURO
44,6 -0,19%
ALTIN
4.183,82 -0,36%
BITCOIN
4.170.006 -0,21%

KKTC'de Türk Dünyası Forumu Hissettirdi

KKTC'de düzenlenen uluslararası forum, Türk dünyasını bir araya getirdi ve önemli konular tartışıldı.

Yayın Tarihi: 29.05.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 29.05.2025 23:18
KKTC'de Türk Dünyası Forumu Hissettirdi

KKTC'de Uluslararası Türk Dünyası Forumu Yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türk dünyasının düşünce kuruluşları, "Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu" adı altında önemli bir uluslararası forumda bir araya geldi. Forum, Diplomasi Vakfı tarafından Girne'deki bir otelde gerçekleştirildi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) KKTC'nin destekleriyle organize edildi.

Önemli Konular Ele Alındı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerden gelen çok sayıda düşünce kuruluşu temsilcisi ve uzmanının katıldığı forumda, "Türk Devletleri Teşkilatı/Kardeşlikten Stratejik Ortaklığa", "Medeniyet ve Kültür: Sürdürülebilir Entegrasyon" ve "Geleceği Düşünmek: Türk Dünyası ve Kuzey Kıbrıs" gibi önemli konular masaya yatırıldı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Açıklamada Bulundu

Forumun kapanışında konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bu forumun KKTC için bir fırsat olduğunu vurgulayarak, bunu Türk dünyasının düşünce kuruluşlarıyla olan bağlarını güçlendirmek için bir adım olarak değerlendirdi. Başkan Öztürkler, KKTC'nin her alanda olduğu gibi düşünce kuruluşları anlamında da Türk dünyasının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Kültürel Gezi ile Forum Son Bulacak

Forumun sonunda katılımcılar için düzenlenecek KKTC'yi tanıtan kültürel geziler ile etkinlik noktalanacak.

Türk dünyasının düşünce kuruluşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen...

Türk dünyasının düşünce kuruluşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen uluslararası forumda bir araya geldi. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler (sağ 3), foruma katılarak konuşma yaptı.

Türk dünyasının düşünce kuruluşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen...

Türk dünyasının düşünce kuruluşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen uluslararası forumda bir araya geldi. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler (sağ 3), foruma katılarak konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Seyir Halindeki Otomobile Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 3 Yaralı
2
Bolu'da Hırsızlık Operasyonu: Bir Tutuklama
3
Lordlar Kamarası'nda Protesto: 'Lordlar Dışarı, Halk İçeri' Sloganları
4
Türkiye'den Lübnan Ordusuna Hibe Askeri Teçhizat ve Tıbbi Malzeme Teslim Töreni
5
Isparta’da Çevre Haftası Etkinlikleri Coşkuyla Kutlandı
6
Şule Yüksel Şenler 3. Kitap ve Kültür Günleri Başladı
7
Tekirdağ'da Vidanjörün Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de Kurban Bayramı İçin Ücretsiz Kesim Hizmeti Başlıyor!

Antalya'da Bayram Öncesi Şehir İçi Ulaşımı Vuracak Zamlar Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan 5 İlde Önemli Arsa Satışı Fırsatı

Deprem Bölgesine Destek: Ödeme Tarihleri Uzatıldı

Asgari Ücrete Ara Zam Müjdesi: Merkez Bankası Başkanı Açıklamalarda Bulundu

Adana'nın Moda Markası Televole Tekstil, Kadınları Mutlu Ediyor

KOSGEB KOBİ Destek Programı: 20 Milyon TL ve Faiz Desteği!

Afyon ve Denizli İçin Meteorolojiden Acil Uyarı: Felaket Kapıda!

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım