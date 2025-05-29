KKTC'de Türk Dünyası Forumu Hissettirdi

KKTC'de Uluslararası Türk Dünyası Forumu Yapıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türk dünyasının düşünce kuruluşları, "Türk Dünyası Düşünce Kuruluşları II: Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Forumu" adı altında önemli bir uluslararası forumda bir araya geldi. Forum, Diplomasi Vakfı tarafından Girne'deki bir otelde gerçekleştirildi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) KKTC'nin destekleriyle organize edildi.

Önemli Konular Ele Alındı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi ve gözlemci ülkelerden gelen çok sayıda düşünce kuruluşu temsilcisi ve uzmanının katıldığı forumda, "Türk Devletleri Teşkilatı/Kardeşlikten Stratejik Ortaklığa", "Medeniyet ve Kültür: Sürdürülebilir Entegrasyon" ve "Geleceği Düşünmek: Türk Dünyası ve Kuzey Kıbrıs" gibi önemli konular masaya yatırıldı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Açıklamada Bulundu

Forumun kapanışında konuşan KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, bu forumun KKTC için bir fırsat olduğunu vurgulayarak, bunu Türk dünyasının düşünce kuruluşlarıyla olan bağlarını güçlendirmek için bir adım olarak değerlendirdi. Başkan Öztürkler, KKTC'nin her alanda olduğu gibi düşünce kuruluşları anlamında da Türk dünyasının önemli bir parçası olduğunu belirtti.

Kültürel Gezi ile Forum Son Bulacak

Forumun sonunda katılımcılar için düzenlenecek KKTC'yi tanıtan kültürel geziler ile etkinlik noktalanacak.

Türk dünyasının düşünce kuruluşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen uluslararası forumda bir araya geldi. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler (sağ 3), foruma katılarak konuşma yaptı.

Türk dünyasının düşünce kuruluşları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen uluslararası forumda bir araya geldi. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler (sağ 3), foruma katılarak konuşma yaptı.