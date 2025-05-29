KKTC'de Türkiye'nin Desteğiyle Göç Yönetim Merkezi Açıldı

KKTC'de Göç Yönetim Merkezi Törenle Hizmete Açıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Türkiye'nin desteğiyle düzensiz göçle mücadele gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım attı.

Başkent Lefkoşa'da gerçekleştirilen açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve her iki ülkenin emniyet güçlerinden temsilciler katıldı.

Güvenlik İş Birliği Anlaşması İmzalandı

Açılışta, Türkiye tarafından KKTC’ye verilen 6 mobil hizmet aracı, yeni açılan Göç Yönetim Merkezi'nde kullanılmak üzere teslim edildi. Ayrıca, Türkiye ve KKTC İçişleri Bakanlıkları arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşması imzalandı. Anlaşma, düzensiz göçle mücadelede ortak çalışmayı ve iş birliğini öngörüyor.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den Açıklamalar

Başbakan Ünal Üstel, açılışta yaptığı konuşmada, yarım kalmış projeleri hızla tamamladıklarını belirtti. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin KKTC’ye karşı çeşitli alanlarda saldırılarda bulunduğunu vurgulayarak, "Rum kesiminin saldırılarına karşı halkımızı koruyacağız. KKTC olarak bu saldırılara karşı güçlü bir şekilde mücadele veriyoruz" şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın Vurguları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, KKTC'nin düzensiz göç konusundaki mücadelelerine destek vermeye devam edeceklerini ifade etti. "KKTC'nin sınır güvenliğine aktif destek vereceğiz. Eğitimden altyapıya göç yönetimi sürecinin her aşamasında KKTC'yi destekleyeceğiz" dedi.

Bakan Yerlikaya, ayrıca Göç Yönetim Merkezinin, KKTC’nin Düzenli Göç Yönetimi Eylem Planı çerçevesinde büyük bir katkı sağlayarak, sınır kapılarında parmak izi sisteminin kullanılacağının ve mobil göç noktası uygulamalarının da aktif olacağının altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) düzensiz göçle mücadele gücünün artırılması amacıyla Türkiye'nin desteği ile kurulan Göç Yönetim Merkezi törenle hizmete açıldı. Başkent Lefkoşa'daki Göç Yönetim Merkezi'nde yapılan açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2), Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve her iki ülkeden polis yetkilileri katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) düzensiz göçle mücadele gücünün artırılması amacıyla Türkiye'nin desteği ile kurulan Göç Yönetim Merkezi törenle hizmete açıldı. Başkent Lefkoşa'daki Göç Yönetim Merkezi'nde yapılan açılış törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (ortada), Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya (sol 2), Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve her iki ülkeden polis yetkilileri katıldı.