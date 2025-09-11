KKTC Lefkoşa'da 'Dört Temel Beceride Sınav Hazırlama ve Uygulama' Eğitimi

KKTC Lefkoşa'da 8-11 Eylül'de düzenlenen eğitimde 80 öğretmen, Türk Dil Kurumu ve Milli Eğitim işbirliğiyle sınav hazırlama becerileri üzerine eğitildi.

KKTC Lefkoşa'da "Dört Temel Beceride Sınav Hazırlama ve Uygulama" eğitimi düzenlendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da, "Dört Temel Beceride Sınav Hazırlama ve Uygulama Eğitimi" programı gerçekleştirildi. Programın hazırlanmasında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile Atatürk Öğretmen Akademisi destek verdi.

Katılımcılar ve açılış

Eğitimin 8-11 Eylül tarihlerinde düzenlendiği bildirildi. KKTC Milli Eğitim Bakanlığından 80 öğretmen programda yer aldı. Açılış törenine TDK Başkanı Osman Mert, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürk Öğretmen Akademisi Başkanı Prof. Dr. Güner Konedralı, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Mithat Tekçam, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Murad Aktuğ ile çok sayıda öğretmen katıldı.

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan açıklamada, programın uygulamaya yönelik sınav hazırlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeye odaklandığı ifade edildi.

