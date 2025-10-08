KKTC Meclis Komitesi İki Devletli Çözümü Genel Kurula Sevk Etti

Komite, öneriyi oy çokluğuyla kabul etti; oylama önümüzdeki hafta bekleniyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi, Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm konulu karar önerisini oy çokluğuyla kabul ederek oylanmak üzere Cumhuriyet Meclisi Genel Kuruluna sevk etti.

Öneri, iktidardaki koalisyon ortakları Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) ile Lefkoşa Bağımsız Milletvekili Hasan Tosunoğlu tarafından sunulmuştu. Komite bu öneriyi üçüncü kez görüşerek kabul etti.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, karar önerisinin oy çokluğu ile kabul edildiğini ve oylanmak üzere Genel Kurula sevk edildiğini açıkladı. Önerinin önümüzdeki hafta yapılması beklenen olağanüstü Genel Kurul toplantısında oylanması planlanıyor.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ise öneriye anayasa aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Öneri, Kıbrıs Türk tarafının yalnızca iki devletli çözüm modelini benimsediğini ve federasyon ile diğer çözüm seçeneklerini gündeminden çıkardığını teyit ediyor. Metin, toplam 6 maddeden oluşuyor ve şu temel vurguya yer veriyor:

Rum tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle gelinen bugünkü noktada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası görünürlüğünü ve tanınma sürecini engellemeyi amaçlayan tüketilmiş federal çözüm arayışlarına şu veya bu kelime oyunları ile dönülmesine asla onay verilmeyecektir. Kıbrıs’ta iki ayrı halk ve iki ayrı devlet vardır. Çözüm, bu gerçekler temelinde olmalıdır. Kalıcı ve yaşayabilir olması açısından da İki Devletli çözüm siyaseti en gerçekçi ve ayakları yere basan yaklaşımdır. Kıbrıs Türk halkının meşru temsilcisi olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi, İki Devletli çözüm siyasetini desteklemektedir.

Komitenin kararı, Kıbrıs müzakere sürecinde yeni bir dönemin işareti olarak değerlendiriliyor; Erdoğan veya başka uluslararası aktörlere dair ifadeler içerilmiyor. Oylama sonucunun Genel Kurul'da nasıl şekilleneceği, siyasi kulislerde yakından izleniyor.