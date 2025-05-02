KKTC Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, TEKNOFEST KKTC'yi Ziyaret Etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TEKNOFEST KKTC'deki Anadolu Ajansı (AA) standını ziyaret etti. Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, TEKNOFEST'in Türk milletinin yükseliş çabalarındaki önemini vurguladı.

TEKNOFEST'in Anlamı ve Önemi

Bakan Çavuşoğlu, TEKNOFEST'in, Türk milletinin ayağa kalkma isteğinin bir organizasyonu olduğunu belirterek, "Türk milletinin yükselmesi, TEKNOFEST'lerle daha fazla devam edecek." ifadelerini kullandı. Bu tür etkinliklerin, milli teknolojinin geliştirilmesi ve gençlerin yönlendirilmesi açısından büyük katkılar sağlayacağını da dile getirdi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleri ile devam ediyor. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, etkinlik alanındaki AA standını ziyaret ederek AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki eski Ercan Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleri ile devam ediyor. Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu etkinlik, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor. KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, etkinlik alanındaki AA standını ziyaret ederek AA muhabirine açıklamalarda bulundu.