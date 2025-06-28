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Klasik Otomobil Tutkunları Ürgüp'te Buluştu: Classic Mercedes Festivali Coşkusu

Ürgüp'te düzenlenen Classic Mercedes Festivali, 500 klasik otomobil sahibi ve tutkununu bir araya getirdi ve büyük bir ilgiyle karşılandı.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 21:04
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 21:04
Klasik Otomobil Tutkunları Ürgüp'te Buluştu: Classic Mercedes Festivali Coşkusu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, klasik otomobil tutkunları için düzenlenen Classic Mercedes Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Ürgüp Belediyesi ve Classic Mercedes Kulübü işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, Ürgüp Festival Alanı'nda hayranlarını bir araya getirdi.

Etkinliğe, Türkiye'nin farklı şehirlerinden yaklaşık 500 klasik Mercedes sahibi katılarak otomobilleriyle Ürgüp'te buluştu. Festival alanını ziyaret eden vatandaşlar, birbirinden farklı klasik araçları yakından inceleme fırsatı buldu ve bol bol fotoğraf çekti.

Klasik Araçlar ve Coşkulu Konvoy

Festival kapsamında, klasik otomobillerden oluşan bir konvoy da ilçenin merkezinde turlayarak herkesi etkiledi. Classic Mercedes Kulübü Başkanı Fuat Süslü, etkinliğin her yıl farklı bir kentte yapıldığını, bu yıl ise Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da buluştuklarını açıkladı. Süslü, etkinliğe olan yoğun ilginin kendilerini memnun ettiğini belirtti:

"Amacımız klasik otomobilleri bir araya getirmenin yanı sıra ülkenin farklı şehirlerindeki klasik otomobil tutkunlarını buluşturmak. Edirne'den Ardahan'a inanılmaz bir teveccüh oldu. Burada gönüllere de hitap ediyoruz. Klasik tutkunlarının kucaklaşmasına da vesile oluyoruz."

Katılımcıların Heyecanı

Festival alanında yapılan etkinliklere katılan vatandaşlardan Abdulkerim Kolat, otomobillerin her birinin farklı özelliklere sahip olduğunu belirterek, "Kapadokya ve klasik otomobiller bir arada bulunuyor. Herkesin, hayatında böyle bir etkinliği tecrübe etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada müthiş güzellikte bir atmosfer var." dedi.

Etkinlikte 1980 model klasik otomobiliyle yer alan Güneş Doğan, farklı şehirlerden ortak bir hobi için bir araya gelmenin keyfini çıkardığını dile getirerek, "Başka klasik araçlara da bindim ama bizimki mükemmel. Bununla doğada gezmeyi çok seviyorum." ifadelerini kullandı.

Klasik araç tutkunlarından Ali Şirin ise nostalji meraklılarını bu tür etkinliklere katılmaları için teşvik etti.

Classic Mercedes Festivali, Ürgüp'te klasik otomobil tutkunları için unutulmaz anlar sunarak, nostalji dolu bir atmosfer oluşturdu.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren "Classic Mercedes...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren "Classic Mercedes Festivali" gerçekleştirildi. Ürgüp Belediyesi ile Classic Mercedes Kulübü işbirliğinde, Ürgüp Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaklaşık 500 klasik Mercedes sahibi, otomobilleriyle katıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren "Classic Mercedes...

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde klasik otomobil tutkunlarını bir araya getiren "Classic Mercedes Festivali" gerçekleştirildi. Ürgüp Belediyesi ile Classic Mercedes Kulübü işbirliğinde, Ürgüp Festival Alanı'nda düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin farklı şehirlerinde yaklaşık 500 klasik Mercedes sahibi, otomobilleriyle katıldı.

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