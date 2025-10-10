Koca Piri Reis Kuzey Ege'de Oşinografik Araştırmasını Tamamladı

Koca Piri Reis Kuzey Ege seferini tamamlayıp İzmir'e döndü

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'ne bağlı Koca Piri Reis araştırma gemisi, Ege Denizi'nin kuzeyinde yürüttüğü bilimsel oşinografik araştırmayı başarıyla tamamlayarak İzmir'e döndü. Gemi, İnciraltı Balıkçı Barınağı'na demir attı.

Seferin kapsamı ve amaçları

Gemi, iklim değişim süreçlerini tespit etmek ve Ege Denizi'nin derin su dolaşımına katkısını incelemek amacıyla Türkiye ve uluslararası sulardaki 22 istasyonda 9 gün boyunca araştırma yaptı. Araştırma, Ege Denizi'ndeki su kütlelerinin özelliklerini ve bölgesel etkileşimleri anlamaya yönelik olarak planlandı.

Kullanılan yöntemler ve ölçümler

Fiziksel oşinograflar, deniz biyologları ve kimyagerler, deniz suyunun elektriksel iletkenliğini, sıcaklığını ve basıncını ölçen oşinografi sondası CTD ile su kolonunda örneklemeler gerçekleştirdi. Ayrıca çeşitli derinliklerde kullanılan oşinografik aletlerle suyun sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk ve çözülmüş oksijen değerleri de ölçüldü.

Rektörün ziyareti ve değerlendirmesi

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Koca Piri Reis araştırma gemisini ziyaret ederek araştırmacılara ve gemi mürettebatına teşekkür etti. Yılmaz, geminin seferin ardından güvenli şekilde İzmir'e dönmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

"Gemimiz sadece Türkiye kara sularında değil, uluslararası sularda da bilimsel araştırmalar yapmak üzere seyrediyor. Elde edilen veriler, hem üniversitemize hem de uluslararası bilime katkı sağlayacak. Üniversitemiz, denizcilik ve deniz bilimleri alanında güçlü altyapı ve araştırmacılara sahip. Ege Denizi'nde, deniz kirliliğinden deprem araştırmalarına kadar çok farklı alanlarda araştırmalar gerçekleştiriyor. Üniversite yönetimi olarak, deniz bilimleri ve teknolojileri alanında bilimsel seferleri desteklemeye devam edeceğiz."

Bilimsel önem ve beklenen katkılar

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Deniz Bilimleri Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Gündüz ise, çalışmada çeşitli derinliklerde oşinografik aletler kullanarak suyun sıcaklık, tuzluluk, yoğunluk ve çözülmüş oksijen değerlerini ölçtüklerini belirtti. Gündüz, ölçümlerin iklim değişikliğine ışık tutacağını vurgulayarak şunları söyledi:

"Bir diğer amacımız, Ege Denizi'nin doğusundaki körfezlerle Ege Denizi arasındaki ilişkiyi incelemekti. Kuzey Ege'deki soğuk ve ağır suyun miktarının izlenmesi önemli. Bu yaptığımız çalışmada ölçtüğümüz veriler, bu suyun miktarını ve özelliklerini gösterecek. Böylece iklim değişikliğine başka bir açıdan da bakmış olacağız."

