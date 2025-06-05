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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Gazze ile Görüştü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac ile görüntülü görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 05.06.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 05.06.2025 17:46
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Gazze ile Görüştü

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan Gazze'ye Destek Mesajı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac ile bir görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, Kocaeli'nin Gazze halkıyla dayanışma içerisinde olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Gazze'nin Yükü Yüreğimizde

Büyükakın, görüşme sırasında Gazze'nin hüznünü yüreklerinde taşıdıklarını dile getirerek, Gazze'yi kardeş şehir ilan ettiklerini aktardı. Ateşkesin sağlanmasının ardından Kocaeli'nin imkanlarıyla Gazze'nin yanında olacağını vurguladı.

Türkiye'nin Gazze'ye Desteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye'nin Gazzelilerin yanında durduğunun altını çizen Büyükakın, "Gazze'deki masum çocukların, kadınların, insanların başına gelenler tarihin en korkunç insanlık suçudur" dedi. Gazze ile kardeş şehir olma iradesini dile getiren Büyükakın, meclis kararını aldıklarını belirtti.

İhtiyaçların Karşılanması İçin Hazırız

Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, Gazze'nin temel ihtiyaçlarından başlayarak, okul ve hastane gibi yapıları yeniden inşa etmeye hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, Gazze'deki Hasan Onbaşı Camisi'nin saldırılarla tahrip olduğunu ve caminin yeniden inşasını üstlenmek istediklerini kaydetti.

Ortak Çalışmaların Başlangıcı

Büyükakın, Gazze halkına uygulanan haksızlıkları dünyaya duyurmak için düzenledikleri programlardan bahsetti ve Yunus Emre'nin, "Zulüm ile abat olanın, akıbeti berbat olur" sözünü hatırlatarak, orada zulmün son bulmasını umduğunu söyledi. Ayrıca, kardeş şehir protokolünün ardından neler yapacaklarını görüşeceklerini belirtti.

Büyükakın, konuşmasını, "Bayramımız mübarek olsun. Allah'a emanet olun" ifadeleriyle sonlandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac ile...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac ile...

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac ile görüntülü telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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