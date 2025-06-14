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Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı, Trafik Aksadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı ve D-100 kara yolunda trafik durma noktasına geldi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 17:39
Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı, Trafik Aksadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde yaşanan kaza, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kaza, Sultanorhan Mahallesi mevkisinde, A.E. yönetimindeki 34 FMJ 467 plakalı otomobil ile C.K. idaresindeki plakasız motosikletin çarpışmasıyla gerçekleşti. Bu kaza sonrasında, aynı istikamette ilerleyen M.K. idaresindeki 34 LIR 914 plakalı servis aracı ve P.P. yönetimindeki 54 YV 747 plakalı otomobil de olaya karıştı.

Kaza sonucunda, motosiklet sürücüsü ve P.P. yönetimindeki otomobilde bulunan bir yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolundaki trafik akışı bir süre kesintiye uğradı. Ancak, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde trafik aksadı.

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