Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: Ulaşım Aksadı

D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde, bugün meydana gelen zincirleme kaza ulaşımı olumsuz etkiledi. Kaza, Gebze Tavşanlı mevkisinde İstanbul yönüne giden yolda yaşandı. Üç aracın karıştığı kazada, K.M. yönetimindeki yabancı plakalı tır, Y.C. idaresindeki 34 RU 3238 plakalı otomobil ve A.K. yönetimindeki 41 ZA 087 plakalı pikap çarpıştı.

Kaza sonucunda, pikap sürücüsü ile yanında bulunan bir kişi yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hemen kaza yerine sevk edildi. Yaralılar, ambulansa alınınca sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle İstanbul istikametine giden kara yolunda bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılması ile birlikte normale döndü. Kazanın detayları ile ilgili incelemeler devam ediyor.

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası trafiği aksattı. Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası trafiği aksattı. Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.