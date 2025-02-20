Kocaeli'de 100 Bin Kutu Sahte Şampuan Ele Geçirildi

Kocaeli'de Sahte Şampuan Operasyonu

Kocaeli'de düzenlenen başarılı bir operasyonla 100 bin kutu sahte şampuan ele geçirildi. Olayda bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Valilikten Açıklama Geldi

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışma sonucunda, Dilovası ilçesinde bir fabrikaya baskın düzenlendiği belirtildi.

Ele Geçirilen Ürünler

Yürütülen operasyonda, ünlü markalara ait 100 bin kutu sahte şampuan, 60 bin boş şampuan kutusu, 70 bin kapak, 5 bin kutu ve 50 metre etiket ele geçirildi. Bu ürünlerin yasadışı yollardan piyasaya sürülmek istendiği ifade edildi.

Adli Süreç Başlatıldı

Olayla ilgili olarak yakalanan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Yetkililer, sahte ürünlerin piyasada ciddi sağlık ve ekonomik sorunlar yaratabileceği uyarısında bulundu.