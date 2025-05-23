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Kocaeli'de 15 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü başarılı operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.05.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 00:08
Kocaeli'de 15 Yıl Hapis Cezası Olan Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de, 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü güvenlik güçleri tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişileri tespit etmek üzere kapsamlı bir çalışma başlattı.

Operasyonun Ayrıntıları

Bölgedeki güvenlik operasyonları sonucunda, "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan ceza almış E.Y. (39) isimli hükümlü, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de, hakkında 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kocaeli'de, hakkında 15 yıl 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

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