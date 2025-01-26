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Kocaeli'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de 20 yıl 2 ay 8 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü T.G. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 14:51
Kocaeli'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de, hakkında 20 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü T.G. (39) gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalarda önemli bir başarıya imza attı. T.G., 'bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık' ve 'banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlarından hüküm giydi.

Düzenlenen operasyon sonucunda Gebze ilçesinde yakalanan hükümlü, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında 20 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak...

Kocaeli'de hakkında 20 yıl 2 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

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