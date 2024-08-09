Kocaeli'de 5 İlçeye Karavan Park Yasağı Uygulanacak

Kocaeli'de Karavanlara Yasağın Nedeni
Kocaeli'nin Darıca, İzmit, Kartepe, Gölcük ve Karamürsel ilçelerinde karavan park edilmesi yasaklandı. Bu karar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belirtildiği üzere, artan şikayetler üzerine alındı.
Park Yasağının Kapsamı
Yayınlanan karara göre, belirlenen bölgelerde uzun süre park halinde kalan karavanların, çevrede araç park alanı sıkıntısı yaratması nedeniyle yasak geldi. 1 Ağustos 2024 tarihli 2024/1056 sayılı UTDK kararı ile şu alanlarda karavan park edilmesi yasaklandı:
- Darıca Millet Bahçesi A Otoparkı
- Gölcük Değirmendere Sahil Şeridi
- İzmit Cumhuriyet Mahallesi Gazi Sokak
- Kartepe Eşme Mahallesi Sahil Şeridi
- Karamürsel Altınkemer Düğün Salonu Otoparkı
- Tepeköy Mahallesi Kordonboyu Caddesi
Yeni yasağın uygulanması, 12 Ağustos 2024 tarihinden itibaren başlayacak.
Geçici Karavan Park Alanları Belirlendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ana binanın arkasındaki otoparkta düzensiz park etmeyi önlemek amacıyla 5 Ağustos 2024 tarihinde 2024/1071 sayılı UTDK kararıyla J7, J8, J9, J10 ve J11 numaralı alanları "Geçici Karavan Park Alanı" olarak belirlemiştir. Bu alanlar dışında karavan park edilmesi yasaklanmıştır.
Yeni Park Alanı Projeleri
Kocaeli, karavan park alanı ihtiyacını karşılayabilmek için proje çalışmalarına da devam etmektedir. Bu projelerle birlikte, karavan sahiplerinin daha uygun koşullarda park etmesi hedeflenmektedir.