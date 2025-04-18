Kocaeli'de 597 Konutun Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi Gerçekleşti

Kocaeli'de 597 Konutun Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi Yapıldı

Kocaeli, kentsel dönüşüm alanında önemli bir adım daha attı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen projeler kapsamında toplam 597 konut için kura çekimi ve anahtar teslimi gerçekleştirildi.

Törende Önemli Açıklamalar Yapıldı

Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Vali İlhami Aktaş, anahtar teslim alacak olan vatandaşlara yeni yuvalarında sağlıklı ve mutlu bir yaşam diledi. Aktaş, Bakanlığın Türkiye'nin vizyon projeleriyle öne çıktığını vurguladı ve Sıfır Atık Projesi gibi başarılı projelere dikkat çekti.

İzmit Körfezi'nde Çevre Savunması

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Körfezi'ndeki dip çamuru temizliğinin dünyada önemli bir çevre projesi olduğunu ifade etti. Şu ana kadar 1,1 milyon metreküp çamurun temizlendiğini belirten Büyükakın, ikinci etapta da 1,2 milyon metreküp çamur alımının yapılacağını söyledi.

Kentsel Dönüşüm Projeleri Devam Ediyor

Kocaeli'de 7 ayrı bölgede 15 farklı kentsel dönüşüm projesi devam etmekte. Bugüne kadar Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 29 bin 392 konut bitirildi, 7 bin 4 konutun da inşaatı sürmektedir. Toplamda 36 bin 396 konut hedefleniyor.

Deprem Riski Altındaki Yapılar Belirlendi

Büyükakın, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası ve Kocaeli Üniversitesi'nin desteğiyle başlatılan “Deprem Riski Altındaki Yapıların Belirlenmesi Projesi” kapsamında 2007 yılı öncesi yapılan yaklaşık 200 bin bina incelemesinin tamamlandığını duyurdu. Bu çalışmanın, Kocaeli’nin diğer illere örnek teşkil ettiğini belirten Büyükakın, 150 bin bağımsız birim için dönüşüm gerektiğini, bunlardan 23 bininin acil dönüşmeye ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Kura Çekimi ve Anahtar Teslimi Gerçekleşti

Törende Bakan Murat Kurum, Vali Aktaş, Kocaeli milletvekilleri ve diğer davetlilerin katılımıyla noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Bakan Kurum ve beraberindekiler, kura çekimi sonrasında vatandaşlara yeni evlerinin anahtarlarını teslim etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapımı tamamlanan 494 konutun kura çekimi, 103 konutun da anahtar teslimi yapıldı. Programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı tamamlanan 494 konutun kura çekimini başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapımı tamamlanan 494 konutun kura çekimi, 103 konutun da anahtar teslimi yapıldı. Programa katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapımı tamamlanan 494 konutun kura çekimini başlattı.