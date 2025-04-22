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Kocaeli'de 65 Yaş Üstü İçin Yeni Buluşma Noktası: Saygınlar Kulübü

Kocaeli'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için kurulan Saygınlar Kulübü hizmete girdi, çeşitli etkinliklerle sosyal hayatı canlandırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 22.04.2025 17:21
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 17:21
Kocaeli'de 65 Yaş Üstü İçin Yeni Buluşma Noktası: Saygınlar Kulübü

Kocaeli'de 65 Yaş ve Üstü İçin Yeni Buluşma Noktası: Saygınlar Kulübü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla Saygınlar Kulübünü hizmete açtı. İzmit'teki tarihi saat kulesinin yanında düzenlenen açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Türkiye’deki nüfusun 85 milyona ulaştığını ve her 100 kişiden 11’inin 65 yaşın üzerinde olduğunu belirtti.

Büyükakın, kaliteli yaşlanma konusunun önemine vurgu yaparak, "Kaliteli yaş alma olayını nasıl gerçekleştireceğiz?" sorusunu gündeme getirdi. Belediye olarak bu tür sosyal alanların oluşturulmasına yardımcı olduklarını ifade eden Büyükakın, burada hangi aktivite ve programların yer almasının gerektiğini vatandaşların belirleyeceğini söyledi.

Faaliyetler ve Üyelerin Beklentileri

Saygınlar Kulübü'nde üyelerin talep ettiği faaliyetlerin gerçekleştirileceğini belirten Büyükakın, "İstediğimiz şey, insanlarımızın kaliteli yaş almasını sağlamak. Diğer ilçelerde de başka mekanlarda bu tür alanların açılışlarını yapacağız" şeklinde konuştu.

Açılışta söz alan emekli edebiyat öğretmeni Kadir Durmuş, "Saygınlar Kulübü'nde çok güzel faaliyetler yapıldığını, kulübü dostlarına önereceğini" ifade etti. 2018'de emekli olduktan sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) ile çeşitli sertifikalar aldığını da vurguladı.

Durmuş, kulübün kendisine edebiyat sohbetleri ve şiir geceleri düzenleme imkanı sunacağına inandığını dile getirdi.

Saygınlar Kulübü'nde Etkinlikler Başlıyor

Saygınlar Kulübü, 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet verecek. Kocaeli'de ikamet eden 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik düzenlenecek etkinliklerin yanı sıra, kulüp bünyesinde yaklaşık 7 bin üyesi olan çeşitli topluluklar sürekli etkinlikler düzenleyecek. Bu topluluklar arasında Kültür Sanat Topluluğu, Yeşil Sevenler Topluluğu, Akademi Topluluğu, Sağlıklı Yaşam Topluluğu, Torun Topluluğu ve Beş Çayı Topluluğu yer alıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla kurulan Saygınlar Kulübü hizmete açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 65 yaş ve üzeri vatandaşların sosyal hayata aktif katılımını desteklemek amacıyla kurulan Saygınlar Kulübü hizmete açıldı.

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