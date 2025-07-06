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Kocaeli'de Ağaç Dalı Düşmesi: 3 Yaralı

Kocaeli Gölcük'te ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı, durumu iyi.

Yayın Tarihi: 06.07.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 06.07.2025 16:27
Kocaeli'de Ağaç Dalı Düşmesi: 3 Yaralı

Kocaeli'de Ağaç Dalı Düşmesi: 3 Yaralı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay, Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanında meydana geldi.

Büyük bir çınar ağacından kopan dal, üç kişinin üzerine düşerek yaralanmalarına neden oldu. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dalın altında sıkışan yaralılar, Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ve itfaiye ekipleri tarafından başarıyla kurtarıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alarak bölgeyi şerit ile kapatarak, alana girişleri engelledi.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ekipler bölgeye...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ekipler bölgeye şerit çekerek, alana girişi kapattı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ekipler bölgeye...

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ekipler bölgeye şerit çekerek, alana girişi kapattı.

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