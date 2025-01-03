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Kocaeli'de Akaryakıt Gaspı: Sürücü Yaralandı, 3 Gözaltı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde akaryakıt gasp girişimi sırasında sürücüyü yaralayan 3 kişi yakalandı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 10:28
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 10:55
Kocaeli'de Akaryakıt Gaspı: Sürücü Yaralandı, 3 Gözaltı

Kocaeli'de Akaryakıt Gaspı İddası

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, tırdaki akaryakıtı gasbetmek isteyen 3 kişi gözaltına alındı. Olay, Barış Mahallesi'ndeki nakliyatçılar garajında meydana geldi. Şüphelilerin, 07 DCH 44 plakalı tırın sürücüsüyle yaşadığı arbede sırasında, sürücü bıçakla yaralandı.

Emniyet Ekiplerinin Operasyonu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından derhal harekete geçerek gasp şüphelilerinin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı. Yapılan operasyon sonucu O.H, F.K. ve H.K. isimli şüpheliler kısa sürede yakalandı.

Suç Kayıtları Bulundu

Yakalanan kişilerin, daha önce de birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Şu anda emniyetteki işlemleri devam etmekte olup, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırdaki akaryakıtı gasbetmek isterken çıkan arbedede sürücüyü bıçakla...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırdaki akaryakıtı gasbetmek isterken çıkan arbedede sürücüyü bıçakla yaralayan 3 kişi gözaltına alındı.

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