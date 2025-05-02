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Kocaeli'de Amca, Tartıştığı Yeğenini Pompalı Tüfekle Öldürdü

Kocaeli'de miras yüzünden tartışan amca, yeğenine pompalı tüfekle ateş etti. Olayda yeğen hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 22:59
Kocaeli'de Amca, Tartıştığı Yeğenini Pompalı Tüfekle Öldürdü

Kocaeli'de Kan Donduran Olay: Amca Yeğenini Öldürdü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, miras anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sonucunda bir amca, yeğenini pompalı tüfekle öldürdü. Olay, Acısu Mahallesi Ender Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, K.A isimli zanlı, tartışma yaşadığı yeğeni Muhammet A'nın evinin önüne gitti. İkili arasında başlayan tartışma, sokakta hızla büyüyerek kontrolden çıktı. Muhammet A'nın kaçmaya çalıştığı anda, iki aracın çarpışması ile olay daha da tırmandı.

Tartışmanın ardından K.A, yanında getirdiği pompalı tüfekle yeğenine ateş etti. Çok sayıda ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Muhammet A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammet A'nın cesedi, gerekli incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından K.A, gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve nedenleri araştırılmakta.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeğenini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı. Olay yerine...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeğenini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeğenini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı. Olay yerine...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeğenini pompalı tüfekle öldüren zanlı gözaltına alındı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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