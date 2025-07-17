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Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza Ulaşımı Aksattı

Kocaeli'deki zincirleme kaza sonrası Anadolu Otoyolu'nda ulaşımda aksama yaşandı, hamile kadın tedavi edildi.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 20:32
Kocaeli'de Anadolu Otoyolu'nda Zincirleme Kaza Ulaşımı Aksattı

Kocaeli'de Zincirleme Trafik Kazası

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Dilovası kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kaza Detayları

Olay, otoyolun Ankara istikametinde, Diliskelesi tünelinde 5 otomobilin karıştığı bir trafik kazası ile gerçekleşti. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kazada yaralanan ve hamile olduğu öğrenilen F.S.L'yi tedbir amaçlı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırdı. İyi haber, hamile kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu yönünde geldi.

Ulaşım Durumu

Kaza nedeniyle Ankara istikametinde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, kazaya karışan araçların çekilmesi ile normale döndü. Kazanın ardından yol üzerindeki trafik tekrar düzenlendi ve sürücüler rahat bir şekilde seyahat edebilmeye başladı.

Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu'nun Dilovası kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası...

Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu'nun Dilovası kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu'nun Dilovası kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası...

Kocaeli'de, Anadolu Otoyolu'nun Dilovası kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.

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