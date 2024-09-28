Kocaeli'de Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kocaeli'de Bıçaklı Kavganın Detayları

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavga, bir kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. Olay, İzmit Doğu Kışla Kapalı Pazar Yeri'nde meydana geldi.

Tartışmanın Sebebi Belirsiz

Esnaflık yapan Y.L. ile E.T. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.T., kavgayı ayırmaya çalışan A.B.'yi bıçaklayarak yaraladı.

Olay Yeri ve Müdahale

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Y.L. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis Soruşturma Başlattı

Olayın ardından polis, şüpheli E.T.'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.