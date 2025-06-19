Kocaeli'de Bisikletli Çocuğa Panelvan Çarptı: Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Panelvan Kazası: Bisikletli Çocuk Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, panelvanın çarptığı bisikletli bir çocuk, hayatını kaybetti. Olay, M.B. yönetimindeki 34 HR 5490 plakalı panelvanın, Tatlıkuyu Mahallesi 1301 ile 1301/5 sokaklarının kesişim noktasında, 11 yaşındaki yabancı uyruklu H.C.'ye çarpması sonucu yaşandı.

Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Olayın ardından çevre sakinleri, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan H.C., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Ayrıca, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay sonrasında sürücü M.B. gözaltına alındı.

Bu kaza, trafikteki dikkatsizliğin ve çocukların güvenliğinin ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.