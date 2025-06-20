Kocaeli'de Bisikletli Çocuğun Ölümü: Panelvan Sürücüsü Tutuklandı

Kocaeli'de Bisikletli Çocuğun Ölümüne Sebep Olan Panelvan Sürücüsü Tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen üzücü bir kazada, 11 yaşındaki yabancı uyruklu H.C'nin hayatını kaybetmesi üzerine panelvan sürücüsü M.B tutuklandı. Olay, Tatlıkuyu Mahallesi 1301 ile 1301/5 sokakların kesiştiği noktada dün gerçekleşti.

Kazanın ardından gözaltına alınan M.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Yapılan duruşmada, hakimlik tarafından tutuklanmasına karar verildi. Bu olay, özellikle bölgedeki trafik güvenliği konusunda endişeleri artırdı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.