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Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Kocaeli, küçükbaş hayvancılığı desteklemek üzere Damızlık Koç Desteği Projesi'ni uygulamaya aldı ve koçlar törenle teslim edildi.

Yayın Tarihi: 03.06.2025 12:59
Güncelleme Tarihi: 03.06.2025 12:59
Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Duyuruldu

Kocaeli'de küçükbaş hayvancılık yapan üreticilere yönelik önemli bir destek açıklandı. "Damızlık Koç Desteği Projesi" çerçevesinde, saf kan Merinos ırkı koçlar, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Büyükşehir'den Üreticilere Destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini geliştirmek amacıyla Damızlık Koç Desteği Projesi'ni hayata geçiriyor. Bu yıl da heyecanla gerçekleştirilen projede, Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nden temin edilen yüzde 50 hibeli toplam 145 baş Karacabey Merinos damızlık koç, İtfaiye Daire Başkanlığı yanındaki alanda yapılan törenle sahiplerine ulaştı.

Kocaeli'de Damızlık Koç Desteği Projesi Başladı

Coşkulu Dağıtım Töreni

Damızlık koçların teslim töreni, Kocaeli'nin tarım ve hayvancılık camiasını bir araya getirdi. Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, Kocaeli Damızlık Koyun Keçi Birliği Başkanı Mustafa Çakır ve İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan katıldı. Bunun yanı sıra çok sayıda küçükbaş hayvan yetiştiricisi de etkinlikte yer aldı.

Şeffaf Kura ile Dağıtım

Projeden yararlanmak isteyen Kocaeli İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne üye üreticiler arasında, hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile belirlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu projenin yanı sıra 4 milyon TL'lik bütçe ayırarak, çiftçilerin damızlık koç ihtiyacını karşılayarak verimliliği artırmayı hedefliyor.

Veteriner Desteği Sağlanacak

“Damızlık Koç Desteği Projesi” kapsamına giren üreticilere ayrıca veteriner desteği de verilecek. Belediye bünyesindeki deneyimli veteriner hekimler, koçların teslim edildiği sürüleri düzenli olarak takip edecek ve yetiştiricilere her türlü teknik destek sunulacak.

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