Kocaeli'de Engelsiz Ralli Heyecanı: 12-18 Yaş Engelli Çocuklar Pistte

Kocaeli'de düzenlenen Engelsiz Ralli etkinliğinde 12-18 yaş arası engelli çocuklar TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde profesyonel pilotlarla gerçek araç deneyimi yaşadı.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:55
Kocaeli'de düzenlenen etkinlikte engelli çocuklar, yarış araçlarıyla ralli heyecanı yaşadı. Organizasyon, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Etkinlik ayrıntıları

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören ve dışarıdan katılan 12-18 yaş arasındaki bireyler için düzenlenen 'Engelsiz Ralli' etkinliği, TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı. Amaç, engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmek ve farklı bir ortamda deneyim kazanarak öz güvenlerini artırmaktı.

Etkinlik kapsamında çocuklara pist tanıtımı yapıldı ve yarış pilotları eşliğinde gerçek araçlarla parkur deneyimi yaşatıldı. Katılımcılar ayrıca araç simülatörleri ve çeşitli etkinliklerle aileleri ile birlikte keyifli bir gün geçirdi.

Kentin destek ve değerlendirmesi

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Kadir Çetin, etkinliğin Büyükşehir Belediyesinin engelli bireyler için yürüttüğü çalışmalara katkı sunduğunu belirtti. Çetin, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin ve organizasyona katılan gençlerin profesyonel pilotlar eşliğinde pistte hız ve adrenalin deneyimi yaşadığını, bunun onların öz güvenine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Ailelerin de çocuklarının eğitimlerde, organizasyonlarda ve sosyal hayatta daha aktif rol almasını istemesi nedeniyle etkinliği memnuniyetle karşıladığı kaydedildi. Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

