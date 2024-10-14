Kocaeli'de Eşini Vuran Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli'de Dramatik Olay

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir erkek, eşini silahla ağır yaraladı.

Olayın Ayrıntıları

Özgürlük Mahallesi'nde Tuncay A. (45) ve eşi Semira A. (37) arasında henüz bilinmeyen bir sebep yüzünden bir tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucu Tuncay A., elindeki tabancayla bir anlık öfkeyle ateş etti ve eşi Semira A'yı başından yaraladı.

Yaralı Kadın Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Semira A., yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Şüpheli Tutuklandı

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Tuncay A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Tuncay A.'nın tutuklanmasına karar verdi. Bu olay, aile içi şiddetin ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı. Zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında, 214 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı. Zanlıların adreslerinde ve üst aramalarında, 214 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.