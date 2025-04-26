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Kocaeli'de Hafif Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kocaeli, Gebze'deki kazada hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 22:13
Kocaeli'de Hafif Ticari Araç ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Kocaeli'de Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen çarpıcı kazada, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Kaza Detayları

Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi’nde, İ.Ç. yönetimindeki 34 EZB 074 plakalı hafif ticari araç, A.S. tarafından kullanılan 41 ACC 052 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki sürücü de yaralandı.

Yaralıların Durumu

Olay yerine hemen intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onları çevredeki hastanelere kaldırdı. Edinilen bilgilerine göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza Anı ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Kaza anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, otomobilin hafif ticari aracın çarpmasının ardından yayaların bulunduğu alana savrulduğu, bu sırada bir kişinin ve yanındaki çocuğun, yol kenarında park halindeki otomobil ile bina arasında oluşan boşluğa kaçarak son anda kurtulduğu görülüyor. Ayrıca, hafif ticari aracın yolun diğer tarafında bir bisiklete çarptığı da görüntülerde yer alıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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