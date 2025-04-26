Kocaeli'de Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi'nin Temeli Atıldı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından yaptırılacak olan Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi'nin temeli bir törenle atıldı.

Yeni Mahalle Taş Liman Sokak'ta, 1993 yılında TGC tarafından açılan ve 22 yıl hizmet verdikten sonra deprem sorunları nedeniyle yıktırılan huzurevinin arsasında, bağışlarla 50 odalı yeni bir bina inşa edilecek.

TGC Başkanı Vahap Munyar, huzurevi inşaatına başlamadan önce uzun süre çalışma yürüttüklerini, bu zor görevi yerine getirmenin kendileri için bir mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti. Munyar, inşaat sürecinin zorluklarına dikkat çekerek, "Kaynakları olan varlıklı bir cemiyet değiliz. Bu nedenle bağışlar toplamak için çaba harcadık." şeklinde konuştu.

Hayırseverlerin destekleriyle temelini attıkları huzurevinin hem gazetecilere hem de ihtiyaç duyan yurttaşlara, özellikle Darıca ve Kocaeli'deki vatandaşlara hizmet sunmayı amaçladıklarını belirten Munyar, "Hedefimiz, huzurevimizi 1,5 yıl içinde tamamlayarak hizmete sunmak." dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da inşaatın kazasız bir şekilde tamamlanması için temennilerde bulundu ve TGC'ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Törende konuşmaların ardından katılımcılar, huzurevinin temelini attı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetince (TGC) Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaptırılacak Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi'nin temeli törenle atıldı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyetince (TGC) Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaptırılacak Hikmet Memduh Kızılağaç Huzurevi'nin temeli törenle atıldı.