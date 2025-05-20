Kocaeli’de İkramiyelere ve Maaşlara Tarihi Zam Kararı

Kocaeli’nde İkramiyelere Zam Kararı!

Gün geçtikçe yeni toplu iş sözleşmeleri sonuçlanırken, Kocaeli’de emeklilere ve çalışanlara yönelik ikramiye artışları duyuruldu. Kurban Bayramı yaklaşırken, emeklilerin hak sahibi olduğu ikramiye ödemeleri için gerekli koşullar belirlendi. Kamu kurumlarında çalışanlar için de bu haklar geçerli olmaktadır.

Karamürsel’de Maaşlara Yüzde 28 Zam

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, geçen hafta maaş zamları için süren pazarlıklar olumlu sonuçlandı. Belediye ve Belediye-İş Sendikası arasında yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonunda yüzde 28 zam oranında anlaşmaya varıldı. Sendika, masaya yüzde 90’lık zam talebiyle oturmuştu, belediyenin ilk teklifi ise yüzde 25 olmuştu.

İşçi Maaşları Artış Gösterdi

İmzalanan sözleşme ile, Karamürsel Belediyesi çalışanlarının maaşı önemli ölçüde artış gösterdi. En düşük maaş 35 bin TL olarak belirlenirken, ortalama maaşlar 42 bin TL ile 45 bin TL arasında yükseldi.

Bayram İkramiyelerine de Rekor Zam

Toplantıda, bayram ikramiyeleri de ele alındı. Daha önce 4 bin TL olarak ödenen ikramiyeler, bu yıl tam 4 bin TL’ye çıkarılarak bir rekor kırıldı. Ayrıca, çalışanların yemek parası da 250 TL olarak belirlendi. Anlaşmaya göre, ikinci yıl enflasyon oranına ek bir puan daha zam yapılacak.