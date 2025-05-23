Kocaeli'de İstinat Duvarından Düşen Otomobil 4 Araca Zarar Verdi

Kocaeli'de İstinat Duvarından Düşen Otomobil Olayı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, istisna duvarından düşerek asılı kalan bir otomobil, park halindeki 4 araca zarar verdi. Olay, İstasyon Mahallesi Eskihisar mevkisinde meydana geldi.

B.H. idaresindeki 34 JT 9189 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarındaki demir korkulukları aşarak 1461 Sokak'a düştü. İstinat duvarıyla araçlar arasında asılı kalan otomobil, çevrede büyük paniğe neden oldu.

Kaza sonucu otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Olayı gören çevredekiler, hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsüne ambulansta tedavi uyguladı. Asılı kalan otomobil ise kurtarıcı yardımıyla kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, istinat duvarından düşerek asılı kalan otomobil 4 araca zarar verdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, istinat duvarından düşerek asılı kalan otomobil 4 araca zarar verdi.