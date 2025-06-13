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Kocaeli'de Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Kocaeli'de jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 20:52
Kocaeli'de Jandarma Teşkilatının 186. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlandı

Kocaeli'de, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü düzenlenen bir törenle kutlandı. İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleşen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Vali Aktaş'tan Anlamlı Mesajlar

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmasında jandarma teşkilatının tüm mensuplarını tebrik ederek, şehit olan jandarma personeline Allah'tan rahmet diledi. Aktaş, jandarmanın Kocaeli'de trafikten asayişe kadar her konuda vatandaşın huzuru için bıkmadan usanmadan görev yaptığını ifade etti.

Kıdemli Albay Bozkurt'un Vurguları

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt da 186 yıllık bir geçmişi gururla kutlamanın heyecanını yaşadı. Bozkurt, jandarma teşkilatının Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması ve kamu düzeninin sağlanmasındaki katkılarına dikkat çekti.

Bozkurt, "Türk milletinin sonsuz güvenini kazanan Türkiye Cumhuriyeti jandarması, kurulduğu günden bu yana halkın hizmetindedir. Üstün birlik ruhu ve insan merkezli yaklaşımlarıyla her zaman milletin yanındadır," şeklinde konuştu.

Katılımcılar ve Tören Programı

Program, jandarma komandolarının yaptığı gösteriyle sona erdi. Törene Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, jandarma personelinin aileleri ve vatandaşlar da etkinlikte yer aldı.

Kocaeli'de, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle...

Kocaeli'de, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kocaeli'de, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle...

Kocaeli'de, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

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