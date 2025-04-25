Kocaeli'de Kaçak Araç Operasyonu: 6 Şüpheli Tutuklandı

Kocaeli Merkezli Kaçak Araç Operasyonunda Tutuklamalar

Kocaeli merkezli yapılan 'change' araç operasyonunda, 6 şüpheli tutuklandı. 22 Nisan'da gerçekleştirilen bu operasyonda, ülkeye kaçak yolla sokulan araçların şasi numaralarının değiştirilerek satışa sunulması hedef alındı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanlığı ve Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışma çerçevesinde, yıllarca kullanılmadan hurdaya ayrılan araçlara ait şasi numaralarının kullanıldığı saptandı.

Operasyon Detayları

Kocaeli, Sakarya ve Konya illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. İlgili operasyonda, 12 dorse, çekici araç, bir tabanca, 146 fişek, 46 araç ruhsatı, 15 şase etiketi ve 3 plaka gibi çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sının tutuklandığı, 1'i hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandığı bildiriliyor. Diğer 4 şüpheli ise cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Kocaeli merkezli 3 ilde, ülkeye kaçak yolla sokulan araçların şasi numaralarını "change" yöntemiyle değiştirerek satışa sunanlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda, 12 dorse, çekici araç, tabanca, 146 fişek, 46 araç ruhsatı, 15 şase etiketi ve 3 plaka ele geçirildi.