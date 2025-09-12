Kocaeli'de kafe silahlı kavgası: 2 kardeşin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi

Kocaeli İzmit'te 6 Eylül 2024'te kafe kavgasında iki kardeşin öldürülmesine ilişkin, 2'si tutuklu 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 15:32
Kocaeli'de kafe silahlı kavgası: 2 kardeşin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi

Kocaeli'de kafe silahlı kavgası: 2 kardeşin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde İzmit Kozluk Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi.

Olayın seyrine ilişkin bulgular

İddianamede yer alan görüntü inceleme tutanağı ve olay yeri inceleme raporlarına göre, tartışma önce tutuklu sanık Furkan G. ile maktul Ahmet Akın arasında başladı. İddianamede, Furkan G.'nin Ahmet Akın'a yumruk attığı, arbede sırasında tutuklu sanık Oğuzhan S.'nin maktul Hasan Akın'a silah doğrultup ateşlediği ve sanık Furkan G.'nin de silahını çektiği tespitine yer verildi.

Arbedede Ahmet ve Hasan Akın ağır yaralanırken, müşterilerden Selim Ç. de yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Ahmet ve Hasan Akın hayatını kaybetti.

İddianamedeki suçlamalar ve ceza talepleri

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Furkan G. hakkında Ahmet ve Hasan Akın'a yönelik "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis; ayrıca Selim Ç.'yi "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu sanık Oğuzhan S. hakkında ise Hasan Akın'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi. Diğer iki şüpheli Bedirhan B. ve Fahri A. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Soruşturma ve gözaltılar

Olay sonrası gözaltına alınan Furkan G. ve Oğuzhan S., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bedirhan B. ve Fahri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddianame kabul edilerek dosya, dava süreci için Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde işlem görmeye başladı.

İLGİLİ HABERLER

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın: 1 ölü, 5 yaralı
2
Başakşehir'de alacak tartışması: İş insanı öldü, zanlı intihar etti
3
DEM Parti: 12 Eylül'ün 45'inci Yılında 'Darbe Anayasasından Kurtulma' Çağrısı
4
Ankara Akyurt'ta 11 ton 250 kilogram bozuk et ve tavuk ele geçirildi — 3 işletme geçici kapatıldı, 2 gözaltı
5
Afyonkarahisar'da Filistin ve Küresel Sumud Filosu'na Destek
6
Trump açıkladı: Charlie Kirk suikast zanlısı gözaltında
7
158 Avrupalı Siyasetçi Hükümetleri: Küresel Sumud Filosu İçin Acil Koruma Talebi

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak