Kocaeli'de kafe silahlı kavgası: 2 kardeşin ölümüyle ilgili iddianame kabul edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Olay, 6 Eylül 2024 tarihinde İzmit Kozluk Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi.

Olayın seyrine ilişkin bulgular

İddianamede yer alan görüntü inceleme tutanağı ve olay yeri inceleme raporlarına göre, tartışma önce tutuklu sanık Furkan G. ile maktul Ahmet Akın arasında başladı. İddianamede, Furkan G.'nin Ahmet Akın'a yumruk attığı, arbede sırasında tutuklu sanık Oğuzhan S.'nin maktul Hasan Akın'a silah doğrultup ateşlediği ve sanık Furkan G.'nin de silahını çektiği tespitine yer verildi.

Arbedede Ahmet ve Hasan Akın ağır yaralanırken, müşterilerden Selim Ç. de yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerden Ahmet ve Hasan Akın hayatını kaybetti.

İddianamedeki suçlamalar ve ceza talepleri

Hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Furkan G. hakkında Ahmet ve Hasan Akın'a yönelik "kasten öldürme" suçundan iki kez müebbet hapis; ayrıca Selim Ç.'yi "kasten yaralama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Tutuklu sanık Oğuzhan S. hakkında ise Hasan Akın'ı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istendi. Diğer iki şüpheli Bedirhan B. ve Fahri A. hakkında ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

Soruşturma ve gözaltılar

Olay sonrası gözaltına alınan Furkan G. ve Oğuzhan S., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Bedirhan B. ve Fahri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İddianame kabul edilerek dosya, dava süreci için Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde işlem görmeye başladı.