Kocaeli'de karaya oturan 'RAPID' gemisi için kurtarma çalışmaları başlıyor

Kocaeli'de 'RAPID' adlı kuru yük gemisinin kurtarılmasına kısa sürede başlanacak

Kocaeli’nin Kandıra ilçesi açıklarında 18 Eylül tarihinde karaya oturan Tanzanya bandıralı 'RAPID' adlı 81 metre boyundaki kuru yük gemisinin bulunduğu alandan çıkarılması için çalışmaların kısa sürede başlaması bekleniyor.

Operasyonun gecikme nedenleri ve planlaması

Kefken açıklarında yaşanan karaya oturma olayında, kurtarma çalışmalarının başlatılamamasında hava muhalefeti etkili olurken, operasyonun yol haritasının belirlenme süreci de zaman aldı. Yetkililer, hem güvenlik hem de çevresel riskleri en aza indirmek için kapsamlı bir plan hazırlanmasını öncelikli kılıyor.

Çevresel önlemler ve tahliye planı

Sigorta şirketi tarafından geminin etrafına bariyer çekilerek olası yakıt sızıntılarına karşı önlem alındı. Planlanan çalışmalarda ilk aşamada gemide bulunan 2 bin 135 ton alçının tahliye edilmesi öngörülüyor; bu işlem tamamlandıktan sonra geminin kurtarılmasına yönelik asıl müdahaleler gerçekleştirilecek.

Mürettebatın kurtarılması

Kefken açıklarında 18 Eylül'de kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarda, gemide bulunan 6'sı Ukrayna, 1'i İran uyruklu 7 kişilik mürettebat helikopter yardımıyla kurtarılmıştı.

Yetkililer, operasyonun yol haritasının netleşmesi ve havanın uygunlaşması halinde kurtarma çalışmalarına kısa süre içinde başlanacağını belirtiyor.

