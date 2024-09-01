Kocaeli'de Kaybolan Gençten Üzücü Haber

Kocaeli'de Gençten Üzücü Haber

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Selim Yaman'ın cesedine ulaşıldı. Olay, önceki gün Kerpe plajında serinlemek amacıyla denize giren gencin kaybolmasıyla gündeme gelmişti.

Arama Çalışmaları

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama çalışmaları 24 saat boyunca devam etti. Deniz, kara ve havadan yapılan çalışmalar neticesinde Yaman'ın kaybolduğu bölgedeki suyun içerisindeki bir erkek cesedine ulaşıldı.

Cesedin Tanımlanması

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan cesedin Mehmet Selim Yaman'a ait olduğu tespit edildi. 17 yaşındaki gencin cesedi, otopsi işlemleri için Kandıra Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Aile ile Birlikte Gelmişti

Önceki gün ailesiyle birlikte Kartepe'den Kandıra'ya gelen Yaman, akşam saatlerinde dalgalı denizde kaybolmuştu. Ailesi ve çevredekiler, onun bulunması için büyük bir endişe taşımaktaydı.

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri, Kerpe plajında geçen cuma serinlemek için girdiği denizde kaybolan Mehmet Selim Yaman'ı (17) arama çalışmalarını sürdürdü. Denizden, karadan ve havadan yürütülen çalışmalar sırasında Sahil Güvenlik ekipleri, Yaman'ın kaybolduğu belirtilen bölgede bir erkek cesedine ulaştı.

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri, Kerpe plajında geçen cuma serinlemek için girdiği denizde kaybolan Mehmet Selim Yaman'ı (17) arama çalışmalarını sürdürdü. Denizden, karadan ve havadan yürütülen çalışmalar sırasında Sahil Güvenlik ekipleri, Yaman'ın kaybolduğu belirtilen bölgede bir erkek cesedine ulaştı.