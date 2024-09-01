Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Kocaeli'de Kaybolan Gençten Üzücü Haber

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Selim Yaman'ın cesedine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 01.09.2024 14:23
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 14:28
Kocaeli'de Kaybolan Gençten Üzücü Haber

Kocaeli'de Gençten Üzücü Haber

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde kaybolan 17 yaşındaki Mehmet Selim Yaman'ın cesedine ulaşıldı. Olay, önceki gün Kerpe plajında serinlemek amacıyla denize giren gencin kaybolmasıyla gündeme gelmişti.

Arama Çalışmaları

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekiplerinin katılımıyla başlatılan arama çalışmaları 24 saat boyunca devam etti. Deniz, kara ve havadan yapılan çalışmalar neticesinde Yaman'ın kaybolduğu bölgedeki suyun içerisindeki bir erkek cesedine ulaşıldı.

Cesedin Tanımlanması

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkarılan cesedin Mehmet Selim Yaman'a ait olduğu tespit edildi. 17 yaşındaki gencin cesedi, otopsi işlemleri için Kandıra Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Aile ile Birlikte Gelmişti

Önceki gün ailesiyle birlikte Kartepe'den Kandıra'ya gelen Yaman, akşam saatlerinde dalgalı denizde kaybolmuştu. Ailesi ve çevredekiler, onun bulunması için büyük bir endişe taşımaktaydı.

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma...

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri, Kerpe plajında geçen cuma serinlemek için girdiği denizde kaybolan Mehmet Selim Yaman'ı (17) arama çalışmalarını sürdürdü. Denizden, karadan ve havadan yürütülen çalışmalar sırasında Sahil Güvenlik ekipleri, Yaman'ın kaybolduğu belirtilen bölgede bir erkek cesedine ulaştı.

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma...

Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM), Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri, Kerpe plajında geçen cuma serinlemek için girdiği denizde kaybolan Mehmet Selim Yaman'ı (17) arama çalışmalarını sürdürdü. Denizden, karadan ve havadan yürütülen çalışmalar sırasında Sahil Güvenlik ekipleri, Yaman'ın kaybolduğu belirtilen bölgede bir erkek cesedine ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar