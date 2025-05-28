Kocaeli'de Kurban Bayramı Öncesi Fiyat Denetimi Yapıldı

Kocaeli'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde ve mağazalarda temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik kapsamlı bir fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Denetimler Dikkatle Yapıldı

İzmit ilçesindeki bir alışveriş merkezine giden ekipler, market, giyim mağazası ve kafede ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi. Ekipler, marketlerde temel gıda, manav, şarküteri ve ihtiyaç malzemelerinin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırarak, fiyat tutarsızlıklarını tespit etmeyi amaçladı. Ayrıca, giyim mağazası ve kafelerde de benzer işlemler gerçekleştirildi.

Tüketici Haklarının Korunması

Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve il özelinde Vali İlhami Aktaş'ın talimatlarıyla etiket ve haksız fiyat artışına karşı denetimlerin sürdüğünü belirtti. Uzunkaya, tüketicinin ve tacirin her türlü hakkının korunması amacıyla sahada olduklarını vurguladı.

Adil Ticaret İçin Mücadele

Uzunkaya, ticaretin sağlıklı ve adil bir şekilde yürümesi için çalıştıklarını belirtti: "Satışa sunulan her malın fiyat etiketi, fiyat etiketinde bulunması gereken hususları, vergiler dahil olmak üzere ürünün satış fiyatı, ayırt edici özellikleri ve diğer hususların incelendiği, ayrıca kasa ve raf fiyatlarının uygun şekilde yapılıp yapılmadığına yönelik denetimlerimiz devam etmektedir."

Denetimler Devam Edecek

Ticaret İl Müdürlüğü, Türkiye genelinde denetimlerin Kurban Bayramı'na kadar süreceğini duyurdu. Uzunkaya, "Kocaeli'nin 12 ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleriyle eş zamanlı denetimlerimizin aralıksız ve yoğun şekilde devam ettiğini" açıkladı.

Denetim Sonuçları

Öte yandan, yılbaşından bu yana 5,575 firmada toplam 121,782 ürün denetlendi. Denetimlerde, tüketici mağduriyetine yol açan 1,545 firmaya toplam 4 milyon 615 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde ve mağazalarda temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezine giden ekipler, market, giyim mağazası ve bir kafede ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi.

Kocaeli'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi marketlerde ve mağazalarda temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezine giden ekipler, market, giyim mağazası ve bir kafede ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını inceledi.