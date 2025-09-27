Kocaeli'de Küresel Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü

Kocaeli'de, İsrail ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek için Kemalpaşa'dan Kent Meydanı'na yürüyüş düzenlendi; çok sayıda yetkili katıldı.

Kemalpaşa'dan Kent Meydanı'na yürüyüşte binler Filistin için tek ses oldu

Kocaeli'de, İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek vermek için yürüyüş düzenlendi. Vatandaşlar Kemalpaşa Mahallesi İstasyon Caddesi'nde bir araya gelerek ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşe, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, siyasi partilerin il başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar meydana kurulan alanın ortasında toplandı ve birlik mesajı verdi.

Toplananlar, taktıkları siyah, kırmızı, yeşil ve beyaz renkli şapkalarla Filistin haritasını sembolize eden görsel bir kompozisyon oluşturdu. Etkinlikte Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından grup adına Kartepe Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Özkan Işıksoy açıklama yaptı.

Zaman zaman filodaki gazetecilerle telefon bağlantısı kurularak, etkinlik alanındaki katılımcılara son durum hakkında bilgi aktarıldı. Yürüyüş boyunca birlik ve dayanışma vurgusu öne çıktı.

Kocaeli'de İsrail ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

