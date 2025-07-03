Kocaeli'de Makilik Alanda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'de Yangın Kontrol Altında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, TÜBİTAK yerleşkesinde yer alan makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, olay sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevlere Müdahale Süreci

Alevler, yaklaşık 1 saat süren özverili çalışmalar sonucunda kontrol altına alındı. Yangın sonucunda bir dönümlük alan zarar gördü. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor.

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makilikte çıkan yangın kontrol altına alındı.