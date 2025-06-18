Kocaeli'de Market Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, Sultan Orhan Mahallesi 1172. Sokak'taki bir zincir marketin deposundaki elektrik odasında, jeneratörden kaynaklandı. Olayı gören çalışanlar, yangını hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Yangın sonrası olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangın sonucunda deponun elektrik odası kısmında belirgin bir hasar meydana geldiği bildirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.