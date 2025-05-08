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Kocaeli'de Motosiklet- Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Gebze'de beton mikseriyle çarpışan motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz, kaza sonrası hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 22:43
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 22:43
Kocaeli'de Motosiklet- Beton Mikseri Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'de Motosiklet Sürücüsü Kazada Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde üzücü bir kaza meydana geldi. A.Ç. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen beton mikseri ile Saniye Yılmaz'ın kullandığı 09 AIR 738 plakalı motosiklet Arapçeşme Mahallesi Terminal Caddesi'nde çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, motociklet sürücüsü Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından Yılmaz'ın cesedi Gebze Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Kazaya karışan beton mikseri sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti....

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti....

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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