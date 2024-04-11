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Kocaeli'de "Narkoçelik-11" operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli merkezli 3 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Narkoçelik-11" operasyonlarında 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.04.2024 09:44
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 09:44
Kocaeli'de "Narkoçelik-11" operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

Narkoçelik-11 Operasyonunda 13 Şüpheli Yakalandı: İçişleri Bakanlığından Açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kocaeli merkezli düzenlenen "Narkoçelik-11" operasyonlarında 13 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyon, uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirildi.

Operasyon Ayrıntıları ve Yakalananlar

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyon kapsamında, Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonda, Lübnan ve Venezuela uyruklu olan Danı Talal Awad Abushanap'ın elebaşılığını yaptığı uluslararası uyuşturucu madde organize suç örgütüne mensup 13 kişi yakalandı. Aralarında elebaşının da bulunduğu 4 şüphelinin yabancı uyruklu olduğu belirtildi.

Operasyon Detayları ve Ele Geçirilen Maddeler

Operasyon neticesinde, 579 kilo 300 gram likit halde kokain, 7 kilo 790 gram kokain (preslenmiş olarak), 20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş kokain ile birlikte çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal maddeler ele geçirildi. Ayrıca, operasyon kapsamında uyuşturucu madde ayrıştırma ve çoğaltımında kullanılan araç gereçlere de el konuldu.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklaması

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaşarak, millete yönelik uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Ayrıca, operasyonun Türkiye'de bir defada yakalanan 3. en büyük kokain miktarını temsil ettiğini ifade etti.

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