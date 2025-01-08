Kocaeli'de Otomobilin Çarptığı 11 Yaşındaki Kevser B. Yaralandı

Kocaeli'de Otomobil Çarpması: 11 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 11 yaşındaki Kevser B. otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay, C.K. yönetimindeki 34 CKC 186 plakalı otomobil'in, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpması ile gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından otomobil sürücüsü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazanın meydana geldiği bölgedeki durum araştırılıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.