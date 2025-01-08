DOLAR
35,38 -0,13%
EURO
36,51 0,2%
ALTIN
3.019,74 -0,39%
BITCOIN
3.389.850,65 0,92%

Kocaeli'de Otomobilin Çarptığı 11 Yaşındaki Kevser B. Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 19:30
Kocaeli'de Otomobilin Çarptığı 11 Yaşındaki Kevser B. Yaralandı

Kocaeli'de Otomobil Çarpması: 11 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Mevlana Mahallesi Bahardere Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 11 yaşındaki Kevser B. otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay, C.K. yönetimindeki 34 CKC 186 plakalı otomobil'in, yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa çarpması ile gerçekleşti.

İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından otomobil sürücüsü, ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü. Kazanın meydana geldiği bölgedeki durum araştırılıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk hastanede...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk hastanede...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tunus Meclisi'nden Terör Mağdurları ve Devrim Şehitleri İçin Yasa Değişikliği
2
Yunanistan'dan Elon Musk'a Parlamento Daveti
3
Zaporijya'daki Saldırıda 13 Kişi Hayatını Kaybetti, 30 Yaralı
4
AK Parti'li Yıldırım: Aile Kurumu Geleceğimiz İçin Hayati Öneme Sahip
5
Şırnak'ta İki Tankerin Çarpışması: 6 Yaralı
6
Çocukları Koruma Amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu Toplandı

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!